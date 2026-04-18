Охотник Белых сказал, где нужно искать пропавшую семью Усольцевых

Охотник из Красноярского края Сергея Белых рассказал корреспонденту aif.ru где, по его мнению, нужно искать исчезнувших в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 Усольцевых.
Мужчина считает, что поиски семьи стоит проводить в самых труднодоступных низинах, где Сергей, Ирина и маленькая Арина могли укрыться от непогоды в день похода, когда их видели в последний раз.
«Если семья искала место для ночлега, логично и правильно было бы укрываться между гор, в логах. В таких местах снег тает дольше: в зависимости от высоты гор — позже на неделю, а то и на две», — считает охотник.
Напомним, 17 апреля краевые спасатели, сотрудники Следственного комитета и полиции, а также представители отряда «ЛизаАлерт» выехали на место пропажи Усольцевых. Специалисты «прочесали» 15 километров трасс и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка, а также осмотрели местность с беспилотника. Новых зацепок не появилось.
