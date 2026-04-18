Музыкант Зацепин заявил об отсутствии в новом поколении выдающихся композиторов

По поводу того, что не удалось, — время покажет. Порой кажется, что все в жизни получилось, но потом приходит ощущение, что что-то все же не сделано… А порой кажется, что это не удача, что-то не удалось, а через время понимаешь — успех. В частности, это касается песни «Есть только миг»… Когда-то она звучала в оперетте «Золотые ключи». Прозвучала — и все, умерла. Забылась. Саму оперетту раскритиковали. Музыку нет, а вот саму оперетту — очень. А когда появился фильм «Земля Санникова», я вспомнил про эту мелодию и отдал Дербеневу. Дербенев написал к ней слова — и вот, пожалуйста. Кто же тогда знал, что эта песня приобретет совершенно другую жизнь?