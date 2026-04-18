Цвета ФК «Спартака» окрасили Дом Зингера в Петербурге в честь 104-летия

Московский футбольный клуб «Спартак» отпраздновал 104-летие со дня основания. В честь этого события две городские достопримечательности — Останкинская телебашня в Москве и Дом книги в Петербурге — украсили цветами клуба. Об этом сообщила «КП-Спорт». Пресс-служба «Спартака» разместила видео с праздничной подсветкой. К слову, официально пресс-служба видео с Домом Зингера не показала.