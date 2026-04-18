Цвета ФК «Спартака» окрасили Дом Зингера в Петербурге в честь 104-летия

Московский футбольный клуб «Спартак» отпраздновал 104-летие со дня основания. В честь этого события две городские достопримечательности — Останкинская телебашня в Москве и Дом книги в Петербурге — украсили цветами клуба. Об этом сообщила «КП-Спорт». Пресс-служба «Спартака» разместила видео с праздничной подсветкой. К слову, официально пресс-служба видео с Домом Зингера не показала.
— В подписи к видео представители клуба выразили благодарность обоим городам за поздравления и пожелали «Спартаку» дальнейших успехов, — отметила агентство.
К слову, последнее чемпионство «Спартака» в Российской Премьер-лиге состоялось в 2017 году. Серебро клуб завоевал в 2021 году, а бронзу — в 2023 году. Последний Кубок России «Спартак» выиграл также в 2023 году.
Напомним, ранее двум фанатам «Зенита» запретили ходить на игры за броски бутылками в спартаковцев. Инцидент произошел после футбольного матча, в котором «Зенит» проиграл «Спартаку».