Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цвета ФК «Спартака» окрасили Дом Зингера в Петербурге в честь 104-летия

Московский ФК «Спартак» отпраздновал свое 104-летие.

Источник: Комсомольская правда

Московский футбольный клуб «Спартак» отпраздновал 104-летие со дня основания. В честь этого события две городские достопримечательности — Останкинская телебашня в Москве и Дом книги в Петербурге — украсили цветами клуба. Об этом сообщила «КП-Спорт». Пресс-служба «Спартака» разместила видео с праздничной подсветкой. К слову, официально пресс-служба видео с Домом Зингера не показала.

— В подписи к видео представители клуба выразили благодарность обоим городам за поздравления и пожелали «Спартаку» дальнейших успехов, — отметила агентство.

К слову, последнее чемпионство «Спартака» в Российской Премьер-лиге состоялось в 2017 году. Серебро клуб завоевал в 2021 году, а бронзу — в 2023 году. Последний Кубок России «Спартак» выиграл также в 2023 году.

Напомним, ранее двум фанатам «Зенита» запретили ходить на игры за броски бутылками в спартаковцев. Инцидент произошел после футбольного матча, в котором «Зенит» проиграл «Спартаку».