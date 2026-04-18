В Росреестре разъяснили новый порядок дарения недвижимости

Росреестр не зарегистрирует дарение недвижимости без нотариального заверения договора, сообщил «РИА Новости» руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.
Как напомнил Жердев, с января 2025 года в России вступил в силу новый порядок дарения недвижимости, о котором знают не все собственники. Теперь договоры дарения объектов недвижимости должен заверять нотариус. Изменения в законе призваны защитить россиян от сделок, заключенных обманным путем или под угрозами, уточнил представитель Росреестра.
По его словам, договор дарения необходимо удостоверить у нотариуса до подачи документов на регистрацию права. Нотариус проверит законность сделки, разъяснит сторонам ее смысл и значение, убедится, что содержание договора соответствует действительным намерениям сторон и требованиям закона.
До этого нововведения стороны сделки подавали необходимые документы в многофункциональный центр. Кроме того, теперь по желанию сторон нотариус может самостоятельно направить документы в Росреестр в электронном виде для регистрации права за один день.
По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2025 году доля так называемого цифрового мошенничества в сфере недвижимости увеличилась на 36%. Речь идет о случаях, когда людей обманывают по телефону, в ходе переписок в мессенджерах, электронной почте, в том числе при внесении задатка или согласовании условий сделки без очного контакта.
Согласно подсчетам исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», всего в прошлом году было зарегистрировано 6,9 тыс. преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, 70% из них — в крупном и особо крупном размере. Всего с 2018 года общее количество эпизодов превысило 53 тыс.
