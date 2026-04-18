На воронежском анимационном фестивале покажут 160 мультфильмов

Воронежский фестиваль «Мультпрактика» объявил программу. Из почти четырех тысяч заявок отобраны 160 мультфильмов. Традиционно посмотреть их можно будет бесплатно.
Четвертый анимационный фестиваль пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. «Мультпрактика» проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и региональных властей, а также при информационной поддержке «РГ-Медиа» в лице воронежского филиала «Российской газеты».
На основной конкурс было подано 4010 заявок из 110 стран мира. Из них оргкомитет отобрал 160 фильмов из 34 стран. В том числе покажут мультфильмы из Беларуси, Ирана, Португалии и стран Латинской Америки.
За звание лучшего полнометражного фильма поборются шесть работ, из них четыре из России, по одной из Бразилии и Ирана.
В конкурс короткометражных анимационных фильмов включены 90 номинантов.
Еще 14 проектов оргкомитет отобрал из заявок от анимационных сериалов.
На проводящий второй раз конкурс школьных работ среди учащихся 5−11-х классов (участвовать могут детские мультстудии и кружки, а также независимые аниматоры) было подано 318 заявок из России и Беларуси. Для участия отобрано 50 работ.
Впервые на «Мульпрактике» наградят и мультфильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Сколько заявок поступило в эту номинацию и сколько отобрано, пока не сообщается.
Также на фестивале пройдет внеконкурсная программа. В этом году она приурочена к 225-летию со дня рождения Владимира Даля. В программу войдут мультфильмы, подготовленные к этой дате, а также работы, посвященные русскому языку, культуре и традициям. Ее показы помимо Воронежа (15−24 мая) также запланированы в Луганске (5 июня).
Вход на все мероприятия обоих программ свободный.
Кроме того, впервые на «Мультпрактике» пройдет открытый питчинг анимационных проектов. На него было подано 204 заявки. Оргкомитет оценивает оригинальность и потенциал идеи, драматургическую основу, визуальное решение и стилистику, степень проработки и целостность презентации. По итогам рассмотрения в шорт-лист войдут десять проектов для очной защиты перед экспертами отрасли.
Традиционно запланирована и деловая программа, на которой профессионалы будут обсуждать тренды и проблемы в анимации.