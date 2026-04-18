Полицейские обеспечивают общественный порядок у разрушающегося дома в Балахне

Полицейские обеспечивают общественный порядок у дома по улице Энгельса в Балахне, где наблюдается прогрессирующее разрушение несущих конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, что днем 17 апреля на фасаде трехэтажного жилого дома (ул. Энгельса, 54) была обнаружена трещина. Из-за угрозы обрушения жителей оперативно эвакуировали.
Прокуратура контролирует ход и результаты уголовного дела по факту частичного разрушения многоквартирного дома.
Стражи порядка сейчас охраняют имущество, оставленное жильцами.