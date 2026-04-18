В Вологодской области с начала года провели более 3700 патрулирований лесов

Лесные инспекторы Вологодской области в первом квартале 2026 года провели свыше 3700 патрулирований земель лесного фонда, что отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
Работа ведется совместно с сотрудниками УМВД России по Вологодской области, специалистами Гостехнадзора и казаками Вологодского окружного казачьего общества. Для мониторинга местности и обнаружения пожаров применяются беспилотные летательные аппараты. Всего в 2026 году в регионе запланировано около 17,5 тысячи патрулирований по 1589 маршрутам.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.