В Калининграде, разворачиваясь на Ленинском проспекте, внедорожник столкнулся с автобусом. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы и источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло в субботу, 18 апреля, недалеко от пересечения с ул. Театральной. Женщина за рулём BMW ехала в сторону ТЦ «Плаза». Она пошла на разворот и врезалась в автобус, который ехал в сторону площади Победы. В общественном транспорте пострадала 60-летняя пассажирка, которая упала с сидения — она получила ушибы.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.