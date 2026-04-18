В Калининграде блондинка на BMW решила развернуться на Ленинском проспекте и столкнулась с автобусом

ДТП произошло в субботу, 18 апреля, недалеко от пересечения с ул. Театральной. Женщина за рулём BMW ехала в сторону ТЦ «Плаза». Она пошла на разворот и врезалась в автобус, который ехал в сторону площади Победы. В общественном транспорте пострадала 60-летняя пассажирка, которая упала с сидения — она получила ушибы.