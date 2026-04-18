В Калининграде отметили 21-й по счету День селедки

Традиционный праздник, посвященный рыбакам и рыбопромысловому флоту, в этом году приурочили к 80-летию региона.
Самый первый День селедки отпраздновали на набережной Петра Великого в 2006 году. Инициатором праздника тогда стал Музей Мирового океана. За два десятилетия он настолько полюбился жителям и гостям Калининградской области, что обрел статус народного.
Вопреки названию, главный герой праздника — вовсе не рыба, а люди, которые ее вылавливали. Ведь именно калининградские рыбаки внесли весомый вклад в борьбу с голодом, от которого страдала страна в первые годы после Великой Отечественной войны.
Благодаря мощному флоту регион закрывал более 10 процентов всех потребностей в рыбе и рыбной продукции СССР. Это внушительная цифра. Даже сегодня каждая пятая банка консервов из кильки, которую можно найти в российских магазинах, произведена в Калининградской области.
В этот праздничный день чествовали ветеранов рыбопромыслового флота и благодарили тех, кто в настоящее время работает на рыболовных траулерах в Балтийском море и в Атлантическом океане.
Главным символом Дня селедки стал исторический куренас «Русна» (парусная деревянная рыбацкая плоскодонная лодка). Каждый год она отравляется в символическое плавание и возвращается с богатым уловом, который затем дарят властям региона и города, чтобы они не забывали о труде рыбаков.
«В этом году мы вспоминаем, как 80 лет назад была образована Калининградская область. Ее построили и накормили наши рыбаки. Низкий им поклон и благодарность», — отметила президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
Фото: Денис Гонтарь.
«Это замечательный праздник, который объединяет рыбацкие традиции, заложенные ветеранами становления региона. Сегодня наши доблестные рыбаки продолжают их дело», — подчеркнул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
С праздником калининградцев поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, который больше 20 лет прожил в самом западном регионе страны, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Программа Дня селедки насыщенная. После торжественного открытия все желающие присоединились к мастер-классу шеф-поваров Виктора Карпузова и Георгия Матвеева. Они рассказали о роле селедки в высокой кухне.
Также прошли встречи с ветеранами рыбопромысловой отрасли, тематические экскурсии на главных музейных судах: плавучем маяке «Ирбенский», рыболовном траулере СРТ-129, научно-исследовательских судах «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев».
Фото: Денис Гонтарь.
В районе выставочного центра «Пакгауз» гостей праздника ждало настоящее гастрономическое приключение. Здесь подавали жареную корюшку, салаку, креветки, мидии, скумбрию и другие дары моря.