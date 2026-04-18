«В лицо смерти смотрели». Ветеран СВО рассказал о суровых буднях бойца

Сергей Савка: Дети у меня на тот момент были уже взрослыми, отнеслись с пониманием. Жена очень переживала. Но как я мог остаться в стороне? За плечами служба в армии, жизненный опыт. 26 сентября пришёл в военкомат, написал заявление, а 28-го уже поехал в зону спецоперации в группе мобилизованных из Ленинского и Кировского районов Красноярска. Приехали в Омск, в 242-й учебный центр ВДВ. Оттуда улетели в Джанкой, а дальше в Херсон. Через четыре дня нас отправили за Каховскую ГЭС. Потом были Макеевка, Кременная, откуда наше подразделение выезжало на боевые задачи. В один из таких выездов я и получил ранение.