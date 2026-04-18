Тадулинская икона Богородицы из Витебска посетит 49 волгоградских храмов

— Первое упоминание Тадулинской иконы Божией Матери датируется XVIII веком, когда князь Фаддей Огинский торжественно, при большом стечении людей, передал святой образ в мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. После молитвы перед святыней прихожане начали получать исцеления. Проезжающие мимо монастыря по царскому указу снимали шапку. Здесь святыня находилась до начала ХХ века, пока храм не разрушили. Икона считалась утерянной, пока в 2016 году ее в монастырь не принесла прихожанка. Женщина рассказала, как перед началом войны две монахини принесли икону ее матери и попросили сохранить. И, действительно, икона пережила даже страшный пожар в их доме. После смерти матери женщина решила передать икону в монастырь.