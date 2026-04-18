Под Волгоградом завод заплатил 172 тыс. за загрязнение воздуха

Жители Волгоградской области жаловались на работу промышленного предприятия — и их обращения привели к проверке.
Нижне-Волжское управление Росприроднадзора выехало на завод после многочисленных сигналов от местных жителей. Инспекторы обнаружили нарушения: предприятие выбрасывало загрязняющие вещества в атмосферный воздух без специального разрешения.
Специалисты рассчитали ущерб — сумма превысила 172 тысячи рублей. Организация добровольно оплатила штраф в полном объеме. Но на этом работа не закончилась. Сейчас сотрудники Росприроднадзора следят, как завод исполняет предписание по устранению технических нарушений.
Проверка была внеплановой и выездной. Поводом стали именно жалобы волгоградцев на загрязнение воздуха. Факт выбросов без разрешения стал основанием для расчета ущерба и наложения штрафа.
Предприятие уже перечислило деньги, но контроль продолжается: надзорное ведомство проверяет, как выполняются требования по модернизации оборудования и соблюдению экологических норм.
