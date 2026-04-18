Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом завод заплатил 172 тыс. за загрязнение воздуха

Суд отреагировал на жалобы волгоградцев.

Жители Волгоградской области жаловались на работу промышленного предприятия — и их обращения привели к проверке.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора выехало на завод после многочисленных сигналов от местных жителей. Инспекторы обнаружили нарушения: предприятие выбрасывало загрязняющие вещества в атмосферный воздух без специального разрешения.

Специалисты рассчитали ущерб — сумма превысила 172 тысячи рублей. Организация добровольно оплатила штраф в полном объеме. Но на этом работа не закончилась. Сейчас сотрудники Росприроднадзора следят, как завод исполняет предписание по устранению технических нарушений.

Проверка была внеплановой и выездной. Поводом стали именно жалобы волгоградцев на загрязнение воздуха. Факт выбросов без разрешения стал основанием для расчета ущерба и наложения штрафа.

Предприятие уже перечислило деньги, но контроль продолжается: надзорное ведомство проверяет, как выполняются требования по модернизации оборудования и соблюдению экологических норм.

