Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минцифры объяснили, почему не работает сотовая связь в Ростове

Особенно с этими проблемами сталкиваются жители Западного микрорайона и Левенцовки.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития Ростовской области 161.RU, проблемы с мобильным интернетом у жителей Левенцовки и части Западного микрорайона Ростова связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей». Услуги связи могут отключать полностью.

В ведомстве также сообщили о том, что «отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области. Также возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в “белый список”».

А вот на вопрос, планируется ли отключать сотовую связь и в других района Ростова, в Минцифры не ответили. Ведь вопрос «обеспечения безопасности жизнедеятельности» не относится к компетенции ведомства.