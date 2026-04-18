В Минцифры объяснили, почему не работает сотовая связь в Ростове

Как сообщили в Министерстве цифрового развития Ростовской области 161.RU, проблемы с мобильным интернетом у жителей Левенцовки и части Западного микрорайона Ростова связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей». Услуги связи могут отключать полностью.
В ведомстве также сообщили о том, что «отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области. Также возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в “белый список”».
А вот на вопрос, планируется ли отключать сотовую связь и в других района Ростова, в Минцифры не ответили. Ведь вопрос «обеспечения безопасности жизнедеятельности» не относится к компетенции ведомства.