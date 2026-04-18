В Новосибирской области прошел региональный этап ярмарки трудоустройства

Более 5 тысяч вакансий представили работодатели Новосибирской области на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проводилось 17 апреля по национальному проекту «Кадры», сообщили в администрации губернатора и правительства области.
Центральной площадкой в Новосибирске стал молодежный театр «Глобус», где собрались представители крупнейших компаний региона. Всего к ярмарке присоединились 250 работодателей. Свыше 1500 предложений предусматривали заработную плату от 55 тысяч рублей и выше. Кроме того, в ходе ярмарки провели мастер-классы, тренинги по трудоустройству и профориентационные мероприятия.
Для участников специальной военной операции была подготовлена отдельная программа: им предлагали вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей. Также ветераны СВО могли принять участие в обучающем практикуме по переводу военного опыта в гражданские компетенции.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.