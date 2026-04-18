Что строго-настрого запрещено на Антипасху, 19 апреля 2026 года

Второй же праздник — это День бла-бла-бла (Blah Blah Blah Day). И этот праздник — чистой воды ирония. Он посвящён всем тем разговорам, которые не несут смысла: офисным «как дела?», бесконечным созвонам, светской болтовне и политическим лозунгам. По легенде, его придумали те, кто устал от информационного шума и решил: хотя бы один день в году стоит честно признаться, что мы часто говорим, не говоря ничего.