К неудаче! Что строго-настрого запрещено на Антипасху, 19 апреля 2026 года

В светском календаре 19 апреля — просто подарок для тех, кто любит и вкус, и иронию. День кофе — серьёзный, почти одический праздник, а День бла-бла-бла — насмешливый, карнавальный, посвящённый пустой болтовне, которой мы заняты 364 дня в году.
День кофе и бла-бла-бла.
Международный день кофе — праздник с мощной поддержкой, его учредила целая Генеральная Ассамблея ООН.
Почему кофе удостоился такого внимания? Цифры говорят сами за себя: отрасль приносит более 200 миллиардов долларов ежегодного дохода, обеспечивает средства к существованию примерно 25 миллионам фермерских хозяйств, а в 2024 году мировое производство превысило 11 миллионов тонн. Для таких стран, как Эфиопия, Уганда и Бурунди, кофе составляет от 20 до 28% всего товарного экспорта.
Кофе — это больше, чем напиток. Это часть глобальной торговли — от зерна до чашки, — которая связывает сельские сообщества с рынками по всему миру.
Второй же праздник — это День бла-бла-бла (Blah Blah Blah Day). И этот праздник — чистой воды ирония. Он посвящён всем тем разговорам, которые не несут смысла: офисным «как дела?», бесконечным созвонам, светской болтовне и политическим лозунгам. По легенде, его придумали те, кто устал от информационного шума и решил: хотя бы один день в году стоит честно признаться, что мы часто говорим, не говоря ничего.
Символично, что День кофе и День бла-бла-бла соседствуют. Потому что утренняя чашка кофе — это ритуал перед тем, как начать… правильно, болтать. На совещаниях, в переписке, в новостях. Мы пьём кофе, чтобы проснуться и присоединиться к всеобщему гулу.
Красная горка: народные традиции и христианское вероучение.
19 апреля — день контрастов. С одной стороны — глобальная индустрия, многомиллиардные обороты, поддержка ООН. С другой — насмешка над пустословием, которым наполнены наши дни. Может, это повод выпить чашку хорошего кофе и… помолчать. Хотя бы на несколько минут.
Тем более, что есть о чем.
Ибо на 19 апреля 2026 года выпадает такой православный праздник, как Красная горка. В церковном календаре этот день называется Антипасха (что значит «вместо Пасхи») или Фомино воскресенье.
Название «Красная горка» имеет глубокие корни. «Красный» в древнерусском языке означало «красивый, прекрасный, цветущий». «Горка» — это места сельских гуляний, пригорки и возвышенности, которые первыми просыхали после зимы и расцветали под весенним солнцем. Именно на таких пригорках и собиралась молодёжь встречать весну, водить хороводы и искать себе пару.
В этом празднике удивительным образом переплелись древние народные традиции и христианское вероучение.
В православной традиции этот день посвящён воспоминанию явления воскресшего Христа апостолу Фоме на восьмой день после Пасхи.
Как повествует Евангелие от Иоанна, когда Христос явился ученикам в первый раз, Фомы среди них не было. Услышав от других апостолов о воскресении Учителя, Фома отказался верить, сказав знаменитые слова: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю».
Через неделю Господь снова явился апостолам — и на этот раз Фома был с ними. Христос предложил ему самому прикоснуться к своим ранам. Тогда Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» — уверовав окончательно. На что Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».
В церковной традиции это событие называется «Уверение Фомы». А сам праздник — Антипасхой, то есть «подобием Пасхи», повторением пасхальной радости.
Традиции 19 апреля: время свадеб.
В народном сознании Красная горка была гораздо старше христианства. Это праздник весны и плодородия, посвящённый пробуждению природы и выбору пар. Некоторые исследователи связывают его с древним культом Ярилы — божества плодородия и солнечной силы. Другие упоминают Даждьбога, в честь которого на возвышенностях жгли костры.
Кроме всего прочего, это был самый популярный день для заключения браков. Дело в том, что на время Великого поста и Светлой седмицы церковные венчания прекращались, и Красная горка становилась первым днём, когда можно было венчаться после долгого перерыва.
С этим связаны многочисленные пословицы и поговорки:
«Кто на Красную горку женится, вовек не разведется»;
«На Красную горку свататься спорко»;
«На Красну горку накрывай свадебну скатерку»;
«На Масленицу рядиться, на Красную горку — жениться».
Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет благословлён самой природой, Солнцем и небесами, подарит супругам богатство, счастье и много детей.
На Красную горку устраивали смотрины девушек-невест. Это было похоже на ярмарку: девушки надевали свои самые красивые наряды, выходили на «горку» и показывали себя во всей красе, пели, танцевали, водили хороводы. Парни присматривались, выбирали себе будущую жену, а затем могли засылать сватов.
Существовало строгое поверье: кто на Красную горку просидит дома, тот весь год будет несчастлив в любви и либо не найдёт пару, либо получит «уродливую, рябую, косую» вторую половину. Девушкам и парням обязательно нужно было участвовать в гуляниях.
Обряды Красной горки: закликание весны.
В северных регионах сохранился древний обряд закликания весны. Молодёжь собиралась на холме ещё до восхода солнца. Выбирали «хороводницу» — девушку, которая при первом проблеске солнца произносила заклинание:
«Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное вёдрышко! Из-за гор-горы выкатайся, на светел мир воздивуйся, по траве-мураве, по цветикам по лазоревым, подснежникам лучами-очами пробегай, сердце девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни…».
Все остальные повторяли за ней слова, вставляя имя своего суженого.
В некоторых губерниях (Костромской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской) существовал обычай «окликать молодых» — то есть ходить по дворам и славить пары, поженившиеся в течение последнего года. Группы молодёжи обходили дома, пели специальные величальные песни с припевом «Вьюнец молодой, вьюница молодая!», а молодожёны должны были одаривать их куличами, яйцами и обрядовым печеньем.
В некоторых местах существовала особая женская традиция: в ночь на Красную горку женщины с иконами, песнями и плясками выходили за околицу и опахивали землю вокруг села, чертя сохой борозды и кресты на перекрёстках. Считалось, что это создаёт магический защитный круг, который убережёт деревню от засухи, града, болезней и нечистой силы.
Красная горка была также связана с поминовением усопших. Наши предки верили, что на Светлой седмице души умерших временно возвращаются на землю, чтобы разделить пасхальную радость с живыми. Поэтому на Красную горку ходили на кладбища, красили яйца (иногда в жёлтый и зелёный цвета — поминальные оттенки), поминали родителей.
Красная горка славилась своим весельем. Водили хороводы, пели песни, играли в народные игры: «Городки», «Лапту», «Челнок», «Кандалы», «Прятки». Особым развлечением было катание яиц с горки: чьё яйцо дальше укатится или собьёт другие — тот и победитель.
Запреты 19 апреля: не стирать, не убирать.
Чего категорически нельзя делать на Красную горку?
Грустить, унывать, плакать — строжайший запрет.
Сидеть дома — иначе можно остаться без пары на весь год.
Заниматься тяжёлым физическим трудом, работать в огороде — земля празднует возрождение, её нельзя беспокоить.
Выполнять грязную работу по дому (стирка, уборка).
Ссориться, ругаться, сквернословить — конфликты в этот день особенно опасны.
Надевать старую, некрасивую одежду — к неудаче.
Выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или птицам.
Одним словом, Красная горка — это удивительный сплав древнего языческого культа плодородия и христианского богословия. Центральное место занимает тема любви, брака и продолжения рода. Это день, когда природа окончательно пробуждается, и человек чувствует себя частью этого великого обновления.
Многочисленные обряды (свадьбы, смотрины, закликание весны, окликание молодых, опахивание полей) направлены на обеспечение плодородия — и земли, и человеческих отношений. Красная горка — это дверь, через которую весна окончательно входит в мир, а человек — в новую жизнь, полную любви, надежд и счастья.
Как прожить 19 апреля: покатайте яйца, помяните усопших.
Как современному человеку не потеряться во всем этом и применить традиции и использовать мудрость предков себе на благо? Вот несколько простых идей:
1. Не сидите дома. Выйдите на прогулку, в парк, на набережную. Встретьтесь с друзьями, познакомьтесь с новыми людьми. Красная горка — день общения и новых знакомств.
2. Наденьте что-то красное или яркое. По древнему поверью, это привлекает удачу и любовь. Даже если не верить в приметы, яркая одежда поднимает настроение.
3. Поздравьте молодожёнов. Если среди ваших знакомых есть пары, поженившиеся в этом году, навестите их, угостите чем-нибудь вкусным. По традиции это приносит счастье и гостям, и хозяевам.
4. Устройте пикник на природе. Соберите друзей, возьмите крашеные яйца, куличи, угощения. Водите хороводы, играйте в подвижные игры — как наши предки на горках.
5. Покатайте яйца. Найдите небольшую горку или просто покатайте яйца по столу с друзьями. Чьё дальше укатится — тому и счастье в этом году.
6. Помяните усопших. Если есть возможность, сходите на кладбище, приберите могилы, оставьте крашеное яйцо. Пасхальная радость должна коснуться и ушедших.
7. Загадайте желание. Бросьте монетку в фонтан или просто в воду (если есть рядом река или озеро). Или умойтесь водой, которой мыли иконы (в современной интерпретации — просто святой водой с молитвой).
8. Не ссорьтесь и не грустите. Проведите день в радости, мире и любви. Помните: кто на Красную горку веселится, у того весь год будет счастливым.
Приметы дня на Красную горку:
Какая погода на Красную горку, таким будет и лето.
Тёплый вечер и тихая безветренная ночь — к жаркому и сухому лету.
Пасмурный день — к холодному и дождливому лету.
Если приснится умерший родственник — к удаче в делах и крепкому здоровью.
В этот день влюбиться — никогда не разлюбить.
Увидеть свадебный поезд — к счастью.
Первый гром — к богатому урожаю.