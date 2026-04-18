От борьбы с просрочкой до снижения тарифов: мэр проверил ярмарки выходного дня в Краснодаре

В субботу в Краснодаре прошли масштабные проверки ярмарок выходного дня. Поводом стали жалобы жителей на продажу просроченной продукции. Глава города Евгений Наумов посетил ярмарку на улице Одесской, чтобы лично убедиться в устранении нарушений и обсудить текущие проблемы с производителями продукции.
«В начале недели поручил коллегам разобраться с продажей просрочки на ярмарке по ул. Одесской. Сегодня утром там прошла очередная рейдовая группа. Я также проверил санитарное состояние. Чисто. Видно, что ярмарка пользуется популярностью. Пообщался с фермерами — они довольны, что могут реализовать продукцию без посредников. Рассмoтрим их просьбу снизить стоимость платы за размещение: город не зарабатывает на ярмарках, плата покрывает только расходы на уборку и содержание туалетов. Будем работать над сокращением этой расходной части», — сказал мэр города.
Особое внимание глава города уделил незаконным торговцам, которые организуют «стихийные рынки» прямо за границами официальных ярмарок. Мэр назвал такую деятельность несправедливой по отношению к легальным продавцам и опасной для жителей, так как происхождение и качество продуктов там невозможно отследить. С такими нелегальными точками будут бороться жестко.
Если на Одесской порядок наведен, то ситуация на улице Уральской требует кардинальных решений. Глава города охарактеризовал текущее положение дел как «недопустимый симбиоз».
«Категорически другая ситуация на улице Уральской. Там получился симбиоз ярмарок, торговых рядов и прилавков. Соседствуют и фермеры, и обычные торговцы. Ситуацию нужно в корне менять, уделим больше внимания санитарии и поработаем над общей концепцией», — заявил мэр.
В ближайшее время профильные департаменты администрации Краснодара разработают обновленную концепцию торговых зон на Уральской, чтобы привести популярное у жителей место в соответствие с современными санитарными и эстетическими нормами.