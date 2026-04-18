От борьбы с просрочкой до снижения тарифов: мэр проверил ярмарки выходного дня в Краснодаре

«В начале недели поручил коллегам разобраться с продажей просрочки на ярмарке по ул. Одесской. Сегодня утром там прошла очередная рейдовая группа. Я также проверил санитарное состояние. Чисто. Видно, что ярмарка пользуется популярностью. Пообщался с фермерами — они довольны, что могут реализовать продукцию без посредников. Рассмoтрим их просьбу снизить стоимость платы за размещение: город не зарабатывает на ярмарках, плата покрывает только расходы на уборку и содержание туалетов. Будем работать над сокращением этой расходной части», — сказал мэр города.