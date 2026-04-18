Reuters сообщил о планах Meta уволить около 8 тысяч сотрудников из-за ИИ

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) намерена провести волну масштабных увольнений, она запланирована на 20 мая. Последующие сокращения последуют во второй половине года, сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с ситуацией.
На первом этапе, по словам одного из источников, будет сокращено около 10% штата, или примерно 8 тыс. сотрудников. Детали дальнейших увольнений пока не согласованы: руководство может скорректировать планы в зависимости от развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В самой компании отказались комментировать сроки и масштабы запланированных сокращений.
Обе волны увольнений, как передает Reuters, связаны с повышением эффективности работы Meta за счет использования ИИ. Руководство видит будущее компании с меньшим количеством управленческих уровней и большей отдачей от сотрудников, применяющих ИИ.
В последние недели Meta провела реорганизацию в Reality Labs, переведя инженеров в новую структуру «Прикладной ИИ», которая ускорит разработку ИИ-агентов, способных писать код и выполнять сложные задачи. Часть сотрудников также переведут в подразделение Meta Small Business, созданное месяцем ранее.
Четыре года назад Meta уже пережила серьезное сокращение персонала, лишившись 13% сотрудников — тогда работу потеряли 11 тыс. человек. А весной 2023-го Марк Цукерберг объявил о новых увольнениях: корпорация собиралась попрощаться еще с 10 тыс. работников, а также отказаться от заполнения 5 тыс. открытых позиций. После реорганизации компания намеревалась отменить заморозку найма и переводов внутри всех бизнес-групп — ограничения были введены в 2022 году.
В 2025 году Meta вложила около $15 млрд в стартап Scale AI. По данным Financial Times, это одна из крупнейших инвестиций в ИИ, направленная на усиление позиций Meta в конкуренции с OpenAI, Google и Anthropic.
