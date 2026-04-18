Reuters сообщил о планах Meta уволить около 8 тысяч сотрудников из-за ИИ

Четыре года назад Meta уже пережила серьезное сокращение персонала, лишившись 13% сотрудников — тогда работу потеряли 11 тыс. человек. А весной 2023-го Марк Цукерберг объявил о новых увольнениях: корпорация собиралась попрощаться еще с 10 тыс. работников, а также отказаться от заполнения 5 тыс. открытых позиций. После реорганизации компания намеревалась отменить заморозку найма и переводов внутри всех бизнес-групп — ограничения были введены в 2022 году.