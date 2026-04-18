В Калининградской области на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили больше 700 вакансий

В мероприятии прияли участие восемь десятков работодателей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области, как и во всех регионах страны провели Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Она прошла 17 апреля на трех площадках в Калининграде, Черняховске и Советске, собрав более 80 организаций, включая 20 колледжей и вузов. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего было представлено свыше 700 вакансий на 3,5 тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях экономики.

Министр социальной политики Анжелика Майстер отметила, что в этом году значительно выросло число гостей ярмарки — три площадки посетили свыше 6 тысяч человек. Они ознакомились с предложениями крупнейших работодателей региона.

Также в этот день на площадках состоялся фестиваль профессий: прошли мастер-классы, тренинги, различные профориентационные активности.

Федеральный этап ярмарки трудоустройства запланирован на 26 июня, он будет приурочен ко Дню молодежи.

