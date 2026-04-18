Из Пермского края в Беларусь отправили более 12 тонн мороженого

С начала 2026 года из Пермского края в Республику Беларусь поставили свыше 12 тонн мороженого. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Очередная партия весом 6,75 тонны была отгружена 17 апреля. Перед отправкой специалисты проверили продукцию и условия её транспортировки. Мороженое перевозили в специальном автотранспорте с холодильным оборудованием, который соответствует всем необходимым санитарным нормам.
По данным ведомства, вся продукция отвечает требованиям Евразийского экономического союза. Качество товара также подтвердили лабораторные исследования, проведённые в Свердловском референтном центре в Екатеринбурге.