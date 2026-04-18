Лидер ФНЛ воронежский «Факел» сенсационно проиграл аутсайдеру «Чайке»

В 29-м туре Футбольной национальной лиги занимающий первое место «Факел» в выездном матче уступил «Чайке» из ростовского Песчанокопского, которая занимает предпоследнюю строчку. Аутсайдер забил лидеру два безответных гола.
Матч проходил в Подольске, куда «Чайка» временно перенесла домашние игры, так как готовит свой стадион ко всем необходимым требованиям безопасности.
Первый гол со штрафного на 36-й минуте забил капитан ростовской команды полузащитник Артем Соколов. У «Факела» была возможность быстро отыграться, но лучший бомбардир ФНЛ, нападающий воронежцев Белайди Пуси, на 40-й минуте с пенальти пробил выше ворот.
Точку в матче поставил уже в компенсированное время во втором тайме хавбек «Чайки» Никита Посмашный, реализовавший выход один на один.
«Факел» остается единоличным лидером в турнирной таблице, но в случае победы московской «Родины», которая в прошлом туре выиграла в Воронеже, над ульяновской «Волгой» (матч начался в 17:00) отрыв между первой и второй строчкой составит уже одно очко.
«Чайка» также остается на предпоследнем 17-м месте. До 15-й строчки, которая находится вне зоны вылета, команде надо набрать восемь очков — при условии, что соседи по турнирной таблице будут проигрывать.