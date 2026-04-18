Во Владивостоке в этом году откроют 2 детских сада

Два детских сада во Владивостоке готовятся принять воспитанников, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Еще одно учреждение в процессе строительства, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Детский сад на улице Постышева, 7а на 130 мест полностью отремонтирован. Строители заменили окна, двери, инженерные сети, смонтировали фасад из керамогранита и озеленили прилегающую территорию. Учреждение оснащено современным развивающим оборудованием, включая детский театр. Садик начнет работать уже в июне.
В конце лета откроется новый детский сад на 120 мест по улице Сочинской, 17. В нем предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты для дополнительного образования, медицинский блок и пищеблок. В учреждении будут заниматься четыре возрастные группы для детей от 1,5 лет.
Третий детский сад на 90 мест возводят на улице Анны Щетининой, 20. Его сдача в эксплуатацию запланирована на следующий год.
Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, важно, что это не просто детские сады, а развивающие центры с робототехникой и спортивными занятиями. Создание социальной инфраструктуры позволяет жителям планировать семью и связывать свое будущее с регионом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.