97 приусадебных участков остаются затопленными в Нижегородской области

В Нижегородской области остаются затопленными 97 приусадебных участков. За прошедшие сутки также затопило один низководный мост в Павловском округе. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.
В течение суток 17 апреля в Павловском округе затопило один низководный мост между Старым и Новым Щербинино. В 14-ти муниципальных образованиях остаются затопленными 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 8 участков автодорог.
В Арзамасском, Сеченовском и Бутурлинских округах освободились от воды 5 приусадебных участков и 1 участок автодороги.
В МЧС региона сообщили, что в результате паводка погибших и пострадавших людей нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется.
«Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке, проводится ежедневный контроль за работой оперативных групп муниципальных образований», — рассказали в ведомстве.
