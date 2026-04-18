«Елимай» и «Астана» поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги

Семейский футбольный клуб «Елимай» сыграл вничью с «Астаной» в матче шестого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ФК "Астана"

Матч прошел на стадионе «Астана арена» и завершился результативной ничьей со счетом −2:2. Счет был открыт уже на первой минуте встречи усилиями капитана «Астаны» Марина Томасова. Затем казахстанский защитник «Елимая» Адилбек Жумаханов сравнял положение команд, а тоголезский нападающий Фессу Плакка реализовал пенальти и вывел семейчан вперед.

Столичный клуб от поражения спас 18-летний казахстанский игрок Максат Абраев, который отличился на 48-й минуте второго тайма. До конца матча счет не изменился. После шести туров подопечные Михаила Бабаяна набрали девять очков и находятся на пятом месте чемпионата Казахстана.

«Елимай» с 12-ю баллами располагается на второй строчке турнирной таблицы КПЛ.