Эдгард Запашный стал диктором для «Тотального диктанта» в Донецке

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что впервые согласился стать диктором для «Тотального диктанта», проведя его в Донецке для жителей ДНР.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
«Уже третий день нахожусь в Донбассе. Сегодня я впервые принимаю участие во всероссийском диктанте. Неоднократно звали, не мог. Рад тому, что сегодня впервые я буду уже как школьный учитель читать (диктант в Донецке — ред.)», — сказал Запашный.
Артист добавил, что помощь в подготовке к такому дебюту ему оказал писатель Олег Рой, рассказав о главных правилах правильного прочтения текста.