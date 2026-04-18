Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдгард Запашный стал диктором для «Тотального диктанта» в Донецке

Эдгард Запашный впервые станет диктором для «Тотального диктанта» в Донецке.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что впервые согласился стать диктором для «Тотального диктанта», проведя его в Донецке для жителей ДНР.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

«Уже третий день нахожусь в Донбассе. Сегодня я впервые принимаю участие во всероссийском диктанте. Неоднократно звали, не мог. Рад тому, что сегодня впервые я буду уже как школьный учитель читать (диктант в Донецке — ред.)», — сказал Запашный.

Артист добавил, что помощь в подготовке к такому дебюту ему оказал писатель Олег Рой, рассказав о главных правилах правильного прочтения текста.