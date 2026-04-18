Из Волгограда задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург и Москву

В субботу, 18 апреля 2026 года, пассажиры волгоградского аэропорта столкнулись с задержками рейсов. Позже указанного в расписании времени вылетят самолеты в Санкт-Петербург и Москву авиакомпании «Победа». Это не связано с работой волгоградского терминала — воздушное пространство над Волгоградом сегодня Росавиация не закрывала. Самолеты вылетят позже из-за позднего прибытия в Волгоград.
Как сообщает онлайн-табло аэропорта «Сталинград», вместо 16.20 рейс из Пулково прибудет в Волгоград в 19.30. Обратно в Петербург самолет вылетит не в 16.45, а в 19.55. Последние вечерние рейсы в Москву и из Москвы опаздывают на 45 минут.