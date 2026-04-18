Из Волгограда задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург и Москву

В субботу, 18 апреля 2026 года, пассажиры волгоградского аэропорта столкнулись с задержками рейсов. Позже указанного в расписании времени вылетят самолеты в Санкт-Петербург и Москву авиакомпании «Победа». Это не связано с работой волгоградского терминала — воздушное пространство над Волгоградом сегодня Росавиация не закрывала. Самолеты вылетят позже из-за позднего прибытия в Волгоград.