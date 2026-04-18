Когда бессонница становится тревожным сигналом

По ее словам, при Паркинсоне нарушения сна иногда появляются за несколько лет до основных симптомов — тремора и скованности, а также могут сопровождаться активными движениями во сне, пишет «Лента.ру».
«Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона. Также на начальной стадии этого недуга может развиться так называемое расстройство поведения в фазе быстрого сна — состояние, при котором человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии. Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов — тремора, мышечной скованности», — предупредила Демьяновская.
Она отметила, что при болезни Альцгеймера на ранних стадиях часто сбиваются биологические ритмы: человеку становится трудно засыпать, он просыпается ночью и испытывает сонливость днем.