Три белгородские компании приняли участие в выставке в Узбекистане

Предприниматели провели прямые встречи с потенциальными партнерами.

Источник: Национальные проекты России

Белгородские компании приняли участие в 21-й Международной выставке сельского хозяйства AgroWorld Uzbekistan 2026 в Ташкенте в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.

Мероприятие послужило площадкой для обмена опытом и заключения B2B-сделок. Регион представили три компании: «Ареалфарм», «ТК-ХИМ» и «Лимкорм Дайджест». Они провели прямые встречи с потенциальными партнерами по вопросам продвижения на рынки стран СНГ. После завершения выставки продолжится работа по заключению экспортных контрактов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше