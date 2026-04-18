Три белгородские компании приняли участие в выставке в Узбекистане

Белгородские компании приняли участие в 21-й Международной выставке сельского хозяйства AgroWorld Uzbekistan 2026 в Ташкенте в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.
Мероприятие послужило площадкой для обмена опытом и заключения B2B-сделок. Регион представили три компании: «Ареалфарм», «ТК-ХИМ» и «Лимкорм Дайджест». Они провели прямые встречи с потенциальными партнерами по вопросам продвижения на рынки стран СНГ. После завершения выставки продолжится работа по заключению экспортных контрактов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.