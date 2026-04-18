В Ленобласти определили лучший школьный спортклуб по флорболу

Областной фестиваль по флорболу среди школьных спортивных клубов прошел в начале апреля в Гатчине Ленинградской области, сообщили в комитете по физической культуре и спорту региона. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Флорбол представляет собой разновидность хоккея с мячом. В соревнованиях, организованных в рамках Лиги школьного спорта региона, приняли участие ученицы 5−6-х классов. На турнире собрались 14 команд — около 140 участников со всей области. Победителем фестиваля стал школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» центра образования «Кудрово». Второе место занял клуб «Русичи» Гавриловской основной школы, третье — клуб «Вспышка» Волховской средней школы № 7.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.