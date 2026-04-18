Средняя зарплата нижегородских сварщиков выросла до 186 тысяч рублей в 2026 году

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в строительной отрасли Нижегородской области. В первом квартале 2026 года работодатели предлагали им в среднем 186 706 рублей в месяц — это на 49 процентов больше, чем годом ранее. Такие данные приводят эксперты «Авито Работы».
На втором месте по уровню дохода оказались плиточники. Им готовы были платить около 176 250 рублей, что на 64 процента превышает показатели прошлого года. Замыкают тройку лидеров монтажники со средней зарплатой 123 260 рублей и приростом в 15 процентов.
Отметим, что при этом большинство вакансий предполагает вахтовый метод работы, а итоговый заработок зависит от региона, количества смен и премий. Работодатели, как правило, ищут специалистов с опытом от года до трех лет, профильными удостоверениями и умением читать техническую документацию.
В целом по стране самыми высокооплачиваемыми в строительстве стали бурильщики — им предлагают около 200 тысяч рублей в месяц. Сварщики в среднем по России получают 180 760 рублей, монолитчики — 172 142 рубля, а строители — 144 361 рубль. Спрос на квалифицированные кадры продолжает расти: за год число вакансий для сварщиков увеличилось на 74%, для строителей — на 33%, для монолитчиков — на 21%.