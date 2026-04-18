Средняя зарплата нижегородских сварщиков выросла до 186 тысяч рублей в 2026 году

В целом по стране самыми высокооплачиваемыми в строительстве стали бурильщики — им предлагают около 200 тысяч рублей в месяц. Сварщики в среднем по России получают 180 760 рублей, монолитчики — 172 142 рубля, а строители — 144 361 рубль. Спрос на квалифицированные кадры продолжает расти: за год число вакансий для сварщиков увеличилось на 74%, для строителей — на 33%, для монолитчиков — на 21%.