В Пермском крае супругов осудили за разбойное нападение

Криминальная пара с пистолетом проникла к знакомой в квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Верещагинский районный суд вынес приговор семейной паре, признанной виновной в разбое.

Как установило следствие, в октябре 2025 года мужчина 49 лет и женщина 45 лет, проживающие в Московской области, заранее подготовились к преступлению. Они надели маски, скрывающие лица, и взяли с собой предмет, похожий на пистолет. После этого они проникли в дом знакомой жительницы города Верещагино.

Внутри злоумышленники стали угрожать хозяйке и требовать деньги. Однако женщина смогла вырваться и убежать, после чего нападавшие скрылись. Позднее их задержали в Костромской области.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил обоим по 7 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с них солидарно 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Приговор пока не вступил в законную силу.