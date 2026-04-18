Чайковский историко-художественный музей в Пермском крае ждет реконструкция

Здание Чайковского историко-художественного музея в Пермском крае, построенное в 1961 году, впервые пройдет масштабную реконструкцию в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Чайковского городского округа.
Работы затронут корпус на улице Мира, 21. Там обновят фасад, кровлю и внутренние помещения. Как сообщила директор музея Раиса Романова, на время ремонта учреждение временно закроет двери для посетителей. Музей планируют открыть к концу года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.