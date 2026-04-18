В Башкирии пройдет финал фестиваля «Достояние будущего»

Финал II Всероссийского детского межнационального фестиваля театрального искусства «Достояние будущего» состоится с 24 по 26 апреля в городе Октябрьском в Республике Башкортостан. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве просвещения.
На площадке соберутся школьные театры, театральные студии и любительские коллективы из разных регионов, прошедшие заочный отбор. Возраст участников — от 7 до 18 лет. В финале будут представлены драматические и музыкальные спектакли по произведениям русских классиков, а также спектакли на языках народов России.
Оценивать выступления участников будет жюри, в составе которого — мастера Театрального института имени Бориса Щукина. Для гостей подготовлена культурно-образовательная программа: выставка национальных костюмов, мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. Для руководителей театральных коллективов проведут режиссерскую лабораторию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.