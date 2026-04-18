Волгоградские коммунальщики вместе с семьями навели лоск на проспекте Ленина

Сегодня утром в Волгограде насчитали больше 8 тысяч горожан, собравшихся на генеральной уборке города. Пока сотрудники управляющих компаний и ТСЖ расчищали территории дворов, волгоградцы наводили лоск в парках и скверах. Всего за несколько часов участники общегородского субботника собрали больше двух тысяч кубометров мусора.