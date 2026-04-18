Волгоградские коммунальщики вместе с семьями навели лоск на проспекте Ленина

Больше сотни сотрудников «Концессий водо — и теплоснабжения» вместе с семьями расчистили от мусора зеленую зону вдоль проспекта Ленина.

В общегородском субботнике сегодня участвовали буквально все — горожане сгребали накопившийся за зиму мусор, срезали сухие ветки и сажали молодые деревья. Волгоградские коммунальщики в свою очередь убирали участок вдоль проспекта Ленина от Мамаева кургана до остановки «Дворец спорта».

— Участие в субботниках стало для нас доброй традицией. Еще 4 апреля наши сотрудники привели в порядок территорию площади Возрождения и улицу Пархоменко, — сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня утром в Волгограде насчитали больше 8 тысяч горожан, собравшихся на генеральной уборке города. Пока сотрудники управляющих компаний и ТСЖ расчищали территории дворов, волгоградцы наводили лоск в парках и скверах. Всего за несколько часов участники общегородского субботника собрали больше двух тысяч кубометров мусора.

Фото Концессий водоснабжения.