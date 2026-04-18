Эксперт объяснил, почему людям сложно перейти на правильное питание

На это влияют устаревшие рекомендации, привычки и окружение.

Источник: Клопс.ru

Многим людям трудно перейти на правильное питание из-за сразу нескольких факторов — от противоречивых советов до психологических привычек. Об этом РИА Новости рассказал врач Андрей Мартюшев-Поклад.

По его словам, одна из главных проблем — размытое понимание самого термина «правильное питание». Рекомендации, которыми до сих пор руководствуются многие, были сформированы более 30 лет назад и частично устарели.

Эксперт пояснил, что прежний подход делал акцент на злаках, овощах и фруктах, ограничивая животные продукты. Современные взгляды, напротив, предполагают увеличение доли белка и жиров, а также сокращение ультрапереработанной пищи и избыточных углеводов.

«Такой завтрак обеспечит сытость минимум на 3−4 часа, тогда как через 2 часа после “старого” варианта человек почувствует сильный голод», — отметил специалист.

Он добавил, что нехватка животных продуктов может привести к дефициту белка, железа и витаминов, а избыток углеводов — к нарушению обмена веществ. Ещё одной причиной врач назвал психологические факторы. Еда часто становится способом справиться со стрессом, а продукты массового производства усиливают вкусовую зависимость. Кроме того, важную роль играет окружение: если в доступе в основном фастфуд и дешёвые «пустые калории», придерживаться здорового рациона становится сложнее.

Только 12% россиян довольны своей физической формой, а большинство признают, что им хотелось бы сбросить вес или привести тело в тонус.