В Волгоградской области простятся с гранатометчиком Романом Толчеевым

Контрактник из Урюпинска погиб в ходе спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 20 апреля 2026 года Урюпинск простится со своим земляком Романом Толчеевым. Мужчина погиб в зоне спецоперации, куда он ушел, заключив контракт с Минобороны. Роману было 36 лет, на СВО он был гранатометчиком, сообщает мэрия Урюпинска.

— Роман Викторович погиб в населенном пункте Тихое Харьковской области, проявив мужество. У него остались родители, — сообщили городские власти.

Как рассказали в администрации, прощание с Романом в понедельник, 20 апреля начнется в 10.30 в Покровском храме Урюпинска, здесь пройдет отпевание. В 11.10 с мужчиной простятся возле дома в Урюпинске на улице Красноармейской, 75, в 11.30 — возле дома в хуторе Петровском. Гражданская панихида назначена на полдень, она пройдет в Сквере Памяти хутора Петровского.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше