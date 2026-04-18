Три новых резидента вошли в Пермский бизнес-инкубатор

Подтвержден также статус четырех прежних участников бизнес-сообщества.

Три начинающих предпринимателя, представившие проекты в сфере цифровых технологий и безопасности, стали новыми резидентами Пермского бизнес-инкубатора. Поддержка бизнеса осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города Перми.

Среди новых резидентов — цифровая экосистема для танцоров DanceQ, направленная на снижение травматизма артистов, и комплексная система пассивного обнаружения дронов «Дронеар» для критически важных и приграничных объектов. Кроме того, проведена экспертиза пяти действующих резидентов инкубатора. Для четырех из них статус был продлен.

Отметим, что статус резидента позволяет начинающим предпринимателям получить офисы на льготных условиях и пользоваться помощь в оформлении заявок на гранты и иной консультационной поддержкой.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.