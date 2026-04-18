Свыше 30 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике

Более чем 32 тысячи 300 человек присоединились к общегородскому субботнику в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом глава города Юрий Шалабаев рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.
«Вместе мы наводили чистоту в родных районах, любимых парках и своих дворах. Результатами нашей работы за один только день стали свыше 11 тысяч кубометров собранного мусора», — подчеркнул мэр.
Активнее всего проявили себя Автозаводский район — почти 7 тысяч 200 жителей, Советский район — более 5 тысяч 600 жителей и Сормовский район — порядка 3,5 тысячи жителей.
«Здорово, что приходили целыми семьями, с друзьями, коллегами, соседями, включали музыку и согревались чаем», — отметил Шалабаев.
По его словам, в Кстове, где он был сам, трудилось много школьников-активистов различных общественных и патриотических объединений.
«Благодарю всех за неравнодушие! Мы продолжаем наводить порядок в городе в рамках месячника по благоустройству», — заключил глава города.