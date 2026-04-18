Казахстан демонстрирует уверенный прогресс в гражданской авиации — ИКАО

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. В Марокко встретились председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева и генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар.

Источник: Sputnik.kz

Стороны обсуждали актуальные вопросы развития гражданской авиации, включая повышение уровня безопасности полетов, развитие человеческого капитала, модернизацию инфраструктуры и расширение международного сотрудничества, сообщили в КГА.

«Казахстан демонстрирует уверенный прогресс в гражданской авиации, сочетая системную работу, сильное лидерство и активный вклад в глобальные инициативы. Вы показываете пример эффективного развития и щедро делитесь успешным опытом. Это очень ценно», — подчеркнул Хуан Карлос Саласар.

В ответ Салтанат Томпиева сказала, что сотрудничество с ИКАО имеет стратегическое значение для Казахстана.

«Как одна из крупнейших стран мира по территории и крупнейшая развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю, мы придаем особое значение развитию гражданской авиации как ключевому инструменту транспортного сообщения. Наши приоритетные цели — это обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, полное соответствие стандартам ИКАО, эффективная реализация Мастер-плана развития гражданской авиации до 2050 года и выдвижение кандидатуры Республики Казахстан в состав Совета ИКАО», — отметила руководитель комитета.

Также она пригласила Хуана Карлоса Саласара посетить Казахстан и принять участие в Неделе ИКАО по авиационной безопасности 2026 года, которую планируется провести 20—22 октября.