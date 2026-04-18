Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана из-за дождей, туманов и гроз

В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный временами порывы 30 м/с и более. Днем на юге, в горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью на севере, западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.