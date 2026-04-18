Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана из-за дождей, туманов и гроз

19 апреля днем на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15−18 м/с.
Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области порывы 15−20 м/с.
В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15−20 м/с.
В Кокшетау 19 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге области пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
В Атырау днем ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−18 м/с. Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области ожидается туман. Ветер северо-западный в горных районах области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.
На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Таразе утром и днем ожидаются дождь, гроза. В Костанайской области ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман.
В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный временами порывы 30 м/с и более. Днем на юге, в горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью на севере, западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.
На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Талдыкоргане ночью ожидается заморозки 1−3 градуса. Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
В Уральске днем ожидается гроза.