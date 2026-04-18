На Кубани запустили проект «Новороссийск многонациональный»

Образовательный проект «Новороссийск многонациональный», организованный в ходе Года единства народов России и в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», стартовал в Доме дружбы города-героя Новороссийска Краснодарского края. Об этом сообщили в администрации города.
Для школьников, студентов и молодежных коллективов проводятся интерактивные этнографические экскурсии и викторины. Юные участники знакомятся с артефактами, слушают рассказы о традициях и легендах народов России.
«После экскурсий ребята проявляют интерес к углубленному изучению культуры разных народов. Например, участницы ансамбля кавказских танцев “Крылья Кавказа” после путешествия по русским сказкам изъявили желание посещать мастер-классы по созданию славянских оберегов и кукол-перевертышей», — рассказала начальник отдела по национальным вопросам Городского общественного центра Инна Кудзиева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.