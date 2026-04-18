В Калининграде пройдет благотворительный фестиваль выпечки

Гостей ждут 19 апреля в Центральном парке.

В Калининграде в Центральном парке в воскресенье, 19 апреля, проведут благотворительный фестиваль выпечки (0+). Мероприятие ежегодное, организовано благотворительным центром «Верю в чудо» чтобы собирать деньги на оснащение первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо». Учреждение строят неподалеку от детской областной больницы.

Как рассказали организаторы, посетители фестиваля могут покупать выпечку, делая пожертвования — так помогают детям с неизлечимыми болезнями.

В программе мастер-классы, ярмарка, всевозможные угощения. В течение дня будет работать детские аниматор, запланировано выступление фокусника, шоу занимательной науки и шоу мыльных пузырей и прочие активности.

Начало в 12:00. Праздник продлится до 16:00.

Вход свободный.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше