В Калининграде пройдет благотворительный фестиваль выпечки

В Калининграде в Центральном парке в воскресенье, 19 апреля, проведут благотворительный фестиваль выпечки (0+). Мероприятие ежегодное, организовано благотворительным центром «Верю в чудо» чтобы собирать деньги на оснащение первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо». Учреждение строят неподалеку от детской областной больницы.
Как рассказали организаторы, посетители фестиваля могут покупать выпечку, делая пожертвования — так помогают детям с неизлечимыми болезнями.
В программе мастер-классы, ярмарка, всевозможные угощения. В течение дня будет работать детские аниматор, запланировано выступление фокусника, шоу занимательной науки и шоу мыльных пузырей и прочие активности.
Начало в 12:00. Праздник продлится до 16:00.
Вход свободный.