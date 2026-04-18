В Рязани стартовал Открытый кубок по беспилотным авиационным системам

Фестиваль продлится два дня, 18 и 19 апреля, в Рязанском радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. Участие примут более 50 пилотов в возрасте от 14 до 35 лет. Состязания пройдут в нескольких дисциплинах: гонки на время в техническом симуляторе, гонки на дронах, а также оценка инженерной подготовки — сборка, пайка и настройка дрона на время. Для всех желающих организуют мастер-класс «БПЛА — спорт и профессия будущего», тематические интерактивные площадки и выставки.