В Госдуме рассказали, какие налоговые вычеты можно оформить до лета

«Лето — время отпусков и крупных трат. Но перед тем как планировать поездку, стоит проверить, не остались ли у вас неиспользованные налоговые вычеты за прошлые годы. Вернуть деньги можно даже за 2023 и 2024 годы, а новые расходы на отдых тоже могут дать право на компенсацию. Имущественный вычет при покупке жилья. Вы вправе вернуть до 260 тысяч рублей от стоимости квартиры или дома и до 390 тысяч рублей по уплаченным ипотечным процентам. Если вы купили жильё в 2023 году и ещё не обращались за вычетом, самое время это сделать — деньги можно получить уже к лету. При упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика средства перечисляют в среднем за восемь дней», — сказал Панеш.
Он отметил, что если гражданин или его дети проходили платное лечение, покупали лекарства, учились в вузе или на курсах, то можно вернуть до 19 500 рублей в год — 13% от 150 тысяч рублей.
«На обучение детей лимит составляет 110 тысяч рублей на одного ребёнка (возврат до 14 300 рублей). Важно: документы можно подавать за три предыдущих года — за 2023, 2024 и 2025-й», — уточнил депутат.
Панеш рассказал, что с 2026 года появилась важная льгота: можно вернуть 13% от расходов на занятия спортом не только за себя и детей, но и за своих родителей-пенсионеров, но главное, чтобы спортивная организация была включена в специальный перечень Минспорта РФ, а лимит — 150 тысяч рублей в год (возврат до 19 500 рублей).
«Вычет за значок ГТО. Если вы сдали нормативы и получили знак отличия, а также прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, вам положен вычет в размере 18 тысяч рублей (возврат — 2 340 рублей). Это новая льгота, действует с 2026 года. Если вы отправляли ребёнка в образовательный лагерь, на языковые курсы или спортивные сборы, эти расходы можно включить в социальный вычет. Главное — чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. Если вы приобрели путёвку в санаторий, где проходили медицинские процедуры, часть расходов можно вернуть. Важно, чтобы в договоре и платёжных документах услуги были обозначены именно как медицинские. Дорогостоящее лечение в санатории можно вернуть без ограничения по сумме», — добавил он.
По словам парламентария, многие покупают годовые абонементы в фитнес-клубы летом, когда действуют скидки. Панеш посоветовал сохранять договор и чеки, ведь с 2026 года такие расходы также подпадают под социальный вычет, и самый быстрый способ — упрощённый через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Он подчеркнул, что, если клиника, спортклуб или учебное заведение уже передали данные в налоговую, то россиянин получит готовую оферту, и достаточно согласиться — деньги перечислят на счёт в среднем за восемь дней.
«В 2026 году ФНС уже направила россиянам почти миллион таких оферт. Классический способ — через декларацию 3-НДФЛ. Заполнить её можно в личном кабинете на сайте ФНС или через Госуслуги. К декларации нужно приложить сканы подтверждающих документов — договоров, чеков, справок об оплате. Срок рассмотрения — до 3 месяцев, возврат — ещё около месяца. Через работодателя — можно не ждать окончания года. Налог просто перестанут удерживать из зарплаты. Для этого нужно получить в налоговой уведомление о праве на вычет (рассматривается до 30 дней) и передать его работодателю», — подытожил политик.