Отец Охлобыстина во время ВОВ организовал систему лечения раненых летчиков

Иван Охлобыстин родился в декабре 1905 года в городе Кимры Калининской области. Из документов следует, что в Рабоче-крестьянскую Красную армию он был призван добровольно в 1927 году. Службу проходил в качестве военного врача, участвуя в Советско-финской войне, Хасанских боях, в Великой Отечественной войне, где занимал должности дивизионного и бригадного врача.