Заксобрание стало одной из самых востребованных площадок «Тотального диктанта»

18 апреля Нижегородская область присоединилась ко всемирной просветительской акции «Тотальный диктант — 2026» (0+). В стенах Законодательного собрания свою грамотность проверили более 50 нижегородцев. Третий год подряд места в региональном парламенте для написания диктанта заканчиваются в первые часы после начала регистрации.
Акция проходит в двадцать третий раз и объединила более миллиона человек по всему миру. Автором текста выступил известный российский писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов. Он написал текст, посвященный малоизвестным страницам жизни Александра Пушкина и таинству формирования его творческой личности.
Диктующим текста на площадке Законодательного собрания выступила Анна Литвин — оперная и концертно-камерная певица, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Ее профессиональное владение голосом помогло участникам услышать авторский текст максимально выразительно и грамотно.
«Акция прошла в теплой, почти семейной атмосфере. Мы рады, что наша площадка третий год подряд собирает аншлаг: все места разобрали в первый же день регистрации. Это лучший показатель того, что интерес к русскому языку в регионе не ослабевает. Спасибо всем, кто пришел, — вы доказали, что писать грамотно действительно модно», — подвел итоги акции заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.
В течение нескольких дней после акции филологи-волонтеры будут проверять работы участников. Оценки будут опубликованы с 24 апреля. Узнать их можно будет на сайте: totaldict.ru. Кроме того, после проверки всех работ, будет проведена церемония награждения тех участников, кто справился с диктантом на «отлично». Она запланирована на 26 апреля (0+).