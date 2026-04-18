Воронежский «Факел» проиграл поражение ФК «Чайка» 2:0

В матче 29-го тура Первой лиги воронежский «Факел», единолично возглавляющий турнирную таблицу, потерпел неожиданное гостевое поражение от песчанокопской «Чайки». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, которые сумели и сдержать натиск фаворита, и максимально эффективно использовать свои моменты, прервав удачную серию подопечных воронежского штаба. Об итогах матча сообщила пресс-служба «огнеопасных» вечером 18 апреля.
После вынужденной ротации на 32-й минуте, когда Багамаев сменил Симонова, оборона «огнеопасных» дала сбой: на 36-й минуте Соколов точным ударом вывел «Чайку» вперед. Спустя всего три минуты «Факел» получил идеальный шанс отыграться — арбитр назначил пенальти за нарушение в штрафной площади хозяев. Однако реализовать 11-метровый удар воронежцам не удалось.
Во втором тайме тренерский штаб «Факела» попытался в корне изменить рисунок игры, проведя серию атакующих замен. На поле поочередно вышли Абдоков, Уридия, Моцпан и Гнапи. Несмотря на тотальное владение мячом и усиление давления, взломать эшелонированную оборону «Чайки» так и не удалось. Финальная точка в матче была поставлена уже в компенсированное время: на 90-й минуте Посмашный воспользовался оголившимися тылами гостей и удвоил преимущество, сняв все вопросы о победителе этого противостояния.