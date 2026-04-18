От Новосибирской области на «Студенческий стартап» подали более 600 заявок

От региона подано 612 заявок, что на 31% больше, чем в прошлую очередь. В число лидеров вошли, в частности, Университет биотехнологий, Сибирский государственный университет геосистем и технологий и Новосибирский государственный университет. Значительный вклад в подготовку заявок внес Новосибирский областной инновационный фонд, эксперты которого провели выездную кампанию, охватив более тысячи студентов и молодых ученых.