От Новосибирской области на «Студенческий стартап» подали более 600 заявок

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по общему числу заявок на седьмую очередь конкурса «Студенческий стартап». Поддержка талантливой молодежи отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
От региона подано 612 заявок, что на 31% больше, чем в прошлую очередь. В число лидеров вошли, в частности, Университет биотехнологий, Сибирский государственный университет геосистем и технологий и Новосибирский государственный университет. Значительный вклад в подготовку заявок внес Новосибирский областной инновационный фонд, эксперты которого провели выездную кампанию, охватив более тысячи студентов и молодых ученых.
Всего по стране учащиеся подали 12,6 тысячи заявок. К инициативе подключились 438 университетов из 82 регионов. Победителей конкурса объявят в июле. Как ранее отмечал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, благодаря конкурсу студенты могут получить полезные профессиональные знания и создать стартап на основе собственной идеи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.