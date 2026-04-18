От Новосибирской области на «Студенческий стартап» подали более 600 заявок

Регион вошел в топ-5 лидеров по этому показателю.

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по общему числу заявок на седьмую очередь конкурса «Студенческий стартап». Поддержка талантливой молодежи отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

От региона подано 612 заявок, что на 31% больше, чем в прошлую очередь. В число лидеров вошли, в частности, Университет биотехнологий, Сибирский государственный университет геосистем и технологий и Новосибирский государственный университет. Значительный вклад в подготовку заявок внес Новосибирский областной инновационный фонд, эксперты которого провели выездную кампанию, охватив более тысячи студентов и молодых ученых.

Всего по стране учащиеся подали 12,6 тысячи заявок. К инициативе подключились 438 университетов из 82 регионов. Победителей конкурса объявят в июле. Как ранее отмечал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, благодаря конкурсу студенты могут получить полезные профессиональные знания и создать стартап на основе собственной идеи.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше