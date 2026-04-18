«Дома для людей»: в Лондоне прошла массовая акция из-за аренды

Протестующие держали плакаты с лозунгами «дома для людей, а не для прибыли» и «заморозка аренды сейчас». После митинга колонна прошла маршем по Оксфорд-стрит. По словам организаторов, после пандемии стоимость аренды в стране выросла почти на треть. При этом Великобритания остаётся одной из лидирующих стран по числу бездомных среди развитых государств.