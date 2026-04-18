Невролог рассказала, на какие болезни может указывать внезапная бессонница

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Внезапная бессонница, сопровождаемая активными движениями во сне, может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера, рассказала невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Она отметила, что на начальной стадии недуга может развиться расстройство поведения в фазе быстрого сна, когда человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии.
По словам невролога, похожая ситуация наблюдается и при болезни Альцгеймера, так как на ранних этапах заболевания структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования, а человек начинает хуже засыпать.